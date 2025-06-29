وفاة الفنانة والإعلامية المغربية كوثر بودراجة عن عمر 37 عامًا

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة عن عمر ناهز 37 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وأعلن المطرب المغربي نعمان بلعياشي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "الجيلالي Jillali" حدادًا على رحيلها.

وكتب بلعياشي: "السلام عليكم أصدقائي، تم تأجيل موعد طرح أغنية (الجيلالي Jillali) بسبب وفاة الصديقة كوثر بودراجة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها واغفر لها".

جدير بالذكر أن كوثر شاركت في أكثر من عمل فني، بينها: مسلسل الوعد، مسلسل أحلام بنات.

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