كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها صورًا جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت كارمن الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب وبنطلون باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "فنانة مصر الأولى، إنسانة راقية، اللوك خطف قلبي، الصوت اللي بحبه، منورة دايمًا، الجميلة".

يذكر أن كارمن سليمان تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الصيف الجاري.

الألبوم من إنتاج زوجها المنتج مصطفى جاد، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء، منهم: عمرو المصري، سارة فرح، أحمد المالكي، وعمر عبده. كما تتعاون مع الملحنين والموزعين: عمرو الخضري، كريم نيازي، وأدهم الجزار، إلى جانب مهندسي الصوت ماهر صلاح، وشادي ديفيد.

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