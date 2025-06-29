كتبت- منى الموجي:

في أجواء مستوحاة من عالم المسلسل، احتفل نجوم وصنّاع "مملكة الحرير" بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى بحضور نجوم العمل والشخصيات البارزة، على السجادة الحمراء.

تألق على السجادة الحمراء أبطال المسلسل: كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز وفريق يانغو بلاي. كما شهد العرض حضور عدد من صانعي المحتوي.



يُعرض مسلسل "مملكة الحرير" حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي" بدءًا من الليلة، ويتكون من 10 حلقات ويُعرض من الأحد إلى الخميس.

وحضر العرض الحصري أيضًا عدد كبير من الشخصيات البارزة، بينهم: شريف رمزي ومحمد محمود عبدالعزيز وشادي ألفونس، وحرصوا على التواجد ومشاركة فريق العمل فرحة إطلاق المسلسل، في أجواء احتفالية.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر".