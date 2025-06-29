4 يوليو.. كارمن سليمان تحيي حفلًا في مراسي بالساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 4 يوليو، في مراسي بالساحل الشمالي، وذلك ضمن حفلات موسم صيف 2025.

وكانت كارمن شاركت مؤخرًا في افتتاح مهرجان "موازين" بالمغرب، يوم 19 يونيو الماضي.

وتعمل كارمن حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الصيف الجاري.

الألبوم من إنتاج زوجها المنتج مصطفى جاد، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء، منهم: عمرو المصري، سارة فرح، أحمد المالكي، وعمر عبده. كما تتعاون مع الملحنين والموزعين: عمرو الخضري، كريم نيازي، وأدهم الجزار، إلى جانب مهندسي الصوت ماهر صلاح، وشادي ديفيد.

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