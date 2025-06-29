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نقابة المهن التمثيلية تقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث كفر السنابسة بالمنوفية

12:28 ص الأحد 29 يونيو 2025

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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كتب - معتز عباس:

قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، واجب العزاء لأهالي قرية كفر السنابسة، مركز منوف – محافظة المنوفية، والتي فقدت 18 من بناتها في الحادث الأليم الذي وقع أمس.
ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا تعزي فيه أهالي قرية "السنابسة" بمحافظة المنوفية والذي جاء كالتالي:
عزاء واجب
يتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس النقابة نيابةً عن جموع فناني مصر .
بخالص العزاء لأهالي قرية السنابسة، بمركز منوف، محافظة المنوفية، في ضحايا حادث التصادم الذي حصد أرواح 19 زهرة من بنات مصر، للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء والمواساة.

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أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية عزاء ضحايا المنوفية صبايا العنب
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