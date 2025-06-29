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بالصور.. هدى المفتي تخطف الأنظار متابعيها بفستانين مختلفين

01:00 ص الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي على انستجرام
  • عرض 3 صورة
    هدى المفتي بفستان أحمر على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورتين لها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي ترتدي فستان بلونين مختلفين.

يُذكر أن، هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".
مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.
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