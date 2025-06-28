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"شنطة سفر".. ملك زاهر تخوض تجربة التأليف والإخراج لأول مرة

09:53 م السبت 28 يونيو 2025

ملك زاهر

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن أولى تجاربها الفنية لها في مجال التأليف والإخراج، من خلال مشروع تخرجها، والذي يحمل عنوان "شنطة سفر" بطولة الفنان الشاب مصطفى عماد.

ونشرت ملك فيديو يتضمن أحداث الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فخورة وسعيدة وأنا بقدملكم أول تجربة تأليف وإخراج ليا مشروع تخرجنا "شنطة سفر"، اللي تعبنا وسهرنا ومانمناش بالايام عشان يطلع بالشكل ده".

وأضافت: "فخورة بنفسي وبكل فريقي اللي تعبو معايا تعب مش عادي انتو أحلى فريق عمل ممكن اي حد يشتغل معاه فخورة بكل واحد فيكو و بحبكو أوي".

فيلم ‎شنطة سفر، تأليف وإخراج: ملك أحمد زاهر، فكرة أميرة هشام، سيناريو وحوار مريم طارق - ملك احمد زاهر، مدير تصوير جمال المغربي، كاميرا ومان ندي الهيثم، منتج منفذ ليلى أحمد زاهر، مخرج منفذ جنا مشتهي-سلمى العراقي، موسيقى تصويرية عبد الرحمن حسام أحمد حسام، بطولة النجم الصاعد مصطفى عماد.

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ملك زاهر مصطفى عماد شنطة سفر
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