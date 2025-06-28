بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورًا لها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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