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بالصور.. مفيدة شيحة تبكي في حفل زفاف ابنتها

09:12 م السبت 28 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ابنة مفيدة شيحة منة الله عماد
  • عرض 8 صورة
    مفيدة شيحة في حفل زفاف ابنتها منة الله
  • عرض 8 صورة
    ابنة مفيدة شيحة منة الله عماد
  • عرض 8 صورة
    مفيدة شيحة من مراسم حفل زفاف ابنتها
  • عرض 8 صورة
    مفيدة شيحة في حفل زفاف ابنتها
  • عرض 8 صورة
    مفيدة شيحة
  • عرض 8 صورة
    مفيدة شيحة من مراسم حفل زفاف ابنتها
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كتب - معتز عباس:

تحتفل الإعلامية مفيدة شيحة، مساء اليوم السبت، بـ زفاف ابنتها منة الله عماد، والذي يقام في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وشاركت مفيدة شيحة المتابعين والجمهور على حساباتها بالسوشيال ميديا، مقطع فيديو للحظة بدء حفل الزفاف، الذي يشهد حضور كبير من أفراد الأسرة وعائلة العروسين والأقارب والأصدقاء ونجوم الفن والإعلام.

وخلال الفيديو ظهرت مفيدة شيحة متأثرة أثناء تسليم ابنتها لزوجها خلال حفل الزفاف، الذي يقام حاليًا.

يذكر أن، مفيدة شيحة أدت مناسك الحج هذا العام، كما أنها تُقدم على قناة النهار برنامج "الستات" بمشاركة الإعلامية سهير جودة.

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