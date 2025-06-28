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بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي الحسناء التركية هاندا دوغان ديمير؟

08:45 م السبت 28 يونيو 2025
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    هاندا دوجان ديمير تستمتع بوقتها بأحد القرى التركية
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    هاندا دوجان ديمير في سمرقند
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    هاندا دوجان ديمير تستمتع بوقتها
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    هاندا دوجان ديمير مع محمد صلاح
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    هاندا دوجان ديمير من أحد جلسات التصوير
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    هاندا دوجان ديمير
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    هاندا دوجان ديمير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    الممثلة التركية هاندا دوجان ديمير
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كتب- مروان الطيب:
كشفت الممثلة التركية، هاندا دوغان ديمير عن مقابلتها قائد المنتخب المصري لكرة القدم، ولاعب تادي ليفربول الإنجليزي خلال قضاء عطلته الصيفية في تركيا.

ونشرت صورة رفقته عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.
هاندا دوغان ديمير ممثلة تركية، ولدت في 22 نوفمبر عام 1985.

شاركت بالعديد من الأعمال التليفزيونية التركية، التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم الأتراك، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "جونيشي بيكليركن"، إلى جانب العرض الكوميدي السريالي "ليلى إيل مكنون"، تخرجت من جامعة أنقرة، قسم علم اجتماع، تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، عملت كممثلة ومقدمة برامج.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل الدراما " Tas Kagit Makas" عام 2024، كما تشارك هاند بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Ask ve Yemek" ومن المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

هاندا دوجان ديمير محمد صلاح
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