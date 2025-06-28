محمد رمضان ينشر صورًا له من حفل عشاء ويعلق: "مفاجأة كبيرة قريبا"

محمد رمضان وأصدقائه من حفل عشاء على النيل

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيه والجمهور أحدث ظهور له، معلنًا عن مفاجأة كبيرة قادمة.

ونشر رمضان صورًا له من حفل عشاء بصحبة أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا كوكاكولا وجيه دبليو تي على ليلة النيل الساحرة. مفاجأة كبيرة قادمة قريبا ترقبوا!، ثقة في الله نجاح".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 23 أغسطس المقبل، في قاعة "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانية.

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