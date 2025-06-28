كتب - معز عباس:

علق الفنان وصانع المحتوى مروان المسلماني على خطوبته من صانعة المحتوى ملك دهشان، أمس الجمعة 27 يونيو.

ونشر مروان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" احتفالا بخطوبته، وعلق: "رفضتني على المواقع .. بس قبلتني في الواقع".

وأقيم أمس حفل خطوبة مروان وملك الذي شهد حضور الأصدقاء المقربين من العروسين ومشاهير "السوشيال ميديا".

يذكر أن ملك دهشان حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركت في برنامج بيس كيك- peace cake.

بينما شارك مروان في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "منتهي الصلاحية" الذي عرض في رمضان 2025، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي.

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