عبير صبري تعلن الانفصال عن زوجها بعد 7 سنوات.. وحلا شيحة تعلق

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة عبير صبري انفصالها عن زوجها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت عبير صبري خبر الانفصال وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

وعلقت شقيقتها المذيعة مروة صبري "ربنا يعملك الخير حبيبتي"، وكتبت حلا شيحة: "حبيبتي عبير الحمد لله دايما"، وفي تعليق آخر "لعله خير.. أقدار الله كلها خير".

الفنانة عبير صبري الفنية شاركت في مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عبير صبري تشارك بفيلم "أرض جهنم" وسط مجموعة من النجوم، هم: هيفاء وهبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.