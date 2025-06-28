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ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أمام الشاطئ.. والجمهور يغازلها (صور)

06:59 م السبت 28 يونيو 2025
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    ملك قورة تقضي اجازة الصيف
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ملك قورة أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أنا قضاء العطلة الصيفية من أحد المدن الساحلية.

ونشرت ملك صورًا جريئة مرتدية فستان يناسب أجواء البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عروسة البحر"، "أحلى واحدة"، "جمال طبيعي"، "إيه الجمال ده يا فنانة"، "زي القمر عليكي".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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ملك قورة انستجرام ملك قورة بيت الرفاعي
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