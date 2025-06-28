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حفل شيرين عبدالوهاب "كامل العدد" في مهرجان موازين

06:07 م السبت 28 يونيو 2025

الفنانة شيرين عبد الوهاب

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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب قائمة الموضوعات الرائجة على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفلها المرتقب في ختام مهرجان موازين الدولي في المغرب والمقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ورفع حفل شيرين عبدالوهاب شعار "كامل العدد" ويُقام على مسرح النهضة.

ويعد الحفل، هو الأول الذي تقدمه المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد نهاية نزاعها مع شركة روتانا، في أبريل الماضي.

وتقدم المطربة شيرين عبدالوهاب، أغانيها في الحفل، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وذلك بعد عودتها للتعاون معه في حفلي الكويت ودبي، في 2024.

حفل شيرين في موازين

شيرين عبدالوهاب جوجل ختام مهرجان موازين الدولي حفل شيرين عبدالوهاب
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