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بعد تصدره "التريند" قبل زفاف ابنته.. 10 صور لـ محمد فؤاد مع أبنائه

05:48 م السبت 28 يونيو 2025
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    بسملة مع والدها من حفل زفاف شقيقها
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    بسملة محمد فؤد مع خطيبها
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    بسملة وخطيبها
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    جلسة تصوير رومانسية من خطوبة بسملة محمد فؤاد
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    كواليس خطوبة بسملة محمد فؤاد
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    بسملة محمد فؤاد من حفل خطوبتها
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    محمد فؤاد مع أسرته
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    محمد فؤاد وابنته بسملة
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    حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي
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كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان محمد فؤاد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة المقرر إقامته في الساحل الشمالي مطلع شهر يوليو المقبل في حفل سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

احتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنته على شاب من خارج الوسط الفني بشهر يوليو 2024، وقدم فؤاد مجموعة من أغانيه احتفالا بابنته.

يذكر أن محمد فؤاد يحيي حفلا غنائيا في المسرح الروماني بالساحل الشمالي يوم 11 يوليو المقبل.

محمد فؤاد ابنة محمد فؤاد زفاف بسملة فؤاد
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