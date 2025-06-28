بعد تصدره "التريند" قبل زفاف ابنته.. 10 صور لـ محمد فؤاد مع أبنائه

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان محمد فؤاد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة المقرر إقامته في الساحل الشمالي مطلع شهر يوليو المقبل في حفل سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

احتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنته على شاب من خارج الوسط الفني بشهر يوليو 2024، وقدم فؤاد مجموعة من أغانيه احتفالا بابنته.

يذكر أن محمد فؤاد يحيي حفلا غنائيا في المسرح الروماني بالساحل الشمالي يوم 11 يوليو المقبل.