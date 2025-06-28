10 صور من حفل خطوبة ملك دهشان ومروان المسلماني

كتبت- منى الموجي:

احتفلت صانعة المحتوى ملك دهشان، مساء أمس الجمعة 27 يونيو، بخطوبتها على الفنان وصانع المحتوى مروان المسلماني، في حفل شهد حضور الأصدقاء المقربين من العروسين ومشاهير "السوشيال ميديا".

وشارك مروان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورا وفيديوهات من حفل الخطوبة، وعلق "مفاجأة مش كدة".

كما نشرت ملك فيديو على طريقة التيك توك، مؤدية أغنية الفنانة ثريا حلمي الشهيرة "أما أنت جريء والله"، والتي قدمتها الأخيرة في فيلم "لو كنت غني" بطولة بشارة واكيم، يحيى شاهين، عبدالفتاح القصري، إحسان الجزايرلي.

جدير بالذكر أن ملك دهشان حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركت في برنامج بيس كيك- peace cake، كما ظهر مروان في أكثر من عمل فني، بينها "منتهي الصلاحية" الذي تم عرضه في رمضان 2025، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي.