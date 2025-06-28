بالصور.. ديانا حداد تشعل مهرجان موازين بأغانيها وسط حضور استثنائي

كتب- هاني صابر:

تألقت المطربة اللبنانية ديانا حداد في حفل استثنائي بمهرجان موازين، سجّل رقمًا قياسيًا في عدد الحضور بمنصة "النهضة" مع تفاعل جماهيري كبير.

وتدفقت الجماهير بكثافة غير مسبوقة إلى محيط المنصة، وخطفت "ديانا" الأنظار بإطلالة مغربية أنيقة بالقفطان، وبدأت فقرتها بمجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحاضرون بشكل لافت، مرددين الكلمات وسط موجات من التصفيق والهتافات.

وفي نهاية الحفل، صعد المطرب المغربي "دوزي" إلى المسرح، بدعوة من ديانا، ليقدما معًا دويتو أغنية "العيون عينيا" في لحظة موسيقية استثنائية جمعت بين القوة والإحساس، وأشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية.