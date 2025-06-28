"مكنتش أعرف".. فريدة سيف النصر تعزي أسر ضحايا حادث المنوفية

كتب- مروان الطيب:

قدمت الفنانة فريدة سيف النصر، العزاء لأهالي ضحايا حادث المنوفية الأليم الذي راح ضحيته 19 شخصا على الطريق الإقليمي.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "البقاء لله..يا أهل المنوفية الكرام، وقسما بالله العلي العظيم ما كنت أعرف، لكن واحدة من أهم متابعيني من المنوفية باعته تلومني هي وجروبها إني مكتبتش عن الحادث قلبي وجعني والله يا فاطمة، إلهي ما حد يشوفها أبدا، ١٨ عروسة قمرات شقيانين يا قلب أمهم على ١٣٠ جنيه في اليوم، راجعين من مدينة السادات بميكروباص من مكان عملهم بمصنع.. واحد سايق تريلا منه لله خلى ميكروباصهم علبه متطبقة".

وتابعت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، عرايس الجنة يا حبايبي ملايكة.. خدوا الفرحة معاهم وغيم الحزن على آشمون، وسرس الليان. والباجور بعزيكم يا ولاد مصر..يا رب صبر قلوب الأمهات والأهل والأحباب، والأخوات، يا رب أنزل بردا وسلاما علي الأمهات يا رب.. وأرحمهم وأغفر لهم وعوضهم شبابهم بالجنة.. والله ما عارفة أقول حاجة، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يصبر الأمهات".

وكانت آخر مشاركات فريدة سيف النصر بمسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي ـ تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.