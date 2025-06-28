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يارا السكري تنشر صورًا جديدة.. والجمهور يغازلها: قمر في ليلة تمامه

03:59 م السبت 28 يونيو 2025
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القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، من عطلتها الصيفية.

ولاقت صور يارا إعجاب جمهورها، ومن بين تعليقاتهم: "قمر أوي، جميلة جدا، جمالك خارق، قمر في ليلة تمامه".

جدير بالذكر أن يارا السكري خاضت أولى خطواتها كممثلة، من خلال مشاركتها في مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض في رمضان 2025، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

وشارك في بطولة المسلسل: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، حجاج عبدالعظيم، صفوة، محمود البزاوي.

يارا السكري انستجرام
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