"صادم وموجع".. أحمد حلمي يعلق على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب- هاني صابر:

قدم النجم أحمد حلمي، العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع بمحافظة المنوفية وراح ضحيته 19 شخصا.

وكتب "حلمي"، عبر حسابه على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الإقليمي، ربنا يصبركم ويقويكم .. ربنا يرحمهم.. خبر صادم ومؤسف وموجع جدا".

وكانت سيارة نقل "تريلا" ضخمة، اصطدمت بالميكروباص الذي يحمل 18 فتاة لم تتجاوز أعمارهن الواحدة والعشرين عامًا، على الطريق الإقليمي، وتحديدًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون بالمنوفية، ما أدى إلى وفاتهن مع سائقهن.