إعلان

"صادم وموجع".. أحمد حلمي يعلق على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

01:12 م السبت 28 يونيو 2025

أحمد حلمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

قدم النجم أحمد حلمي، العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع بمحافظة المنوفية وراح ضحيته 19 شخصا.

وكتب "حلمي"، عبر حسابه على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الإقليمي، ربنا يصبركم ويقويكم .. ربنا يرحمهم.. خبر صادم ومؤسف وموجع جدا".

وكانت سيارة نقل "تريلا" ضخمة، اصطدمت بالميكروباص الذي يحمل 18 فتاة لم تتجاوز أعمارهن الواحدة والعشرين عامًا، على الطريق الإقليمي، وتحديدًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون بالمنوفية، ما أدى إلى وفاتهن مع سائقهن.

حلمي 1

النجم أحمد حلمي صادم وموجع حادث الطريق الإقليمي المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان