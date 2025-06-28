بينها "صورتها بالبطاقة".. هدى المفتي تنشر صورا جريئة بمناسبات مختلفة

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها من مناسبات مختلفة.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في جميع أنحاء العالم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى هدى، انتي إزاي قمر كدة، بسم الله ما شاء الله عليكي، تحفة صورة البطاقة، جميلة، أحلى رسامة، حلاوة".

يُذكر أن، هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.