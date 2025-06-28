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هيدي كرم تنشر فيديو يحمل عدة إطلالات جريئة لها وتوجه رسالة لمتابعيها

11:56 ص السبت 28 يونيو 2025

الفنانة هيدي كرم

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا فيديو لها يحمل عدة اطلالات جريئة في مناسبات مختلفة.

ونشرت هيدي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هنفضل نتعلم لآخر يوم في عمرنا ومتزعلش لو ما اتعلمتش الدرس من أول مرة، فيه دروس صعبة محتاجة وقت وتكرار عشان تثبت جوانا ونستوعبها وكل وقعة صعبة بتقعها حتى لو مش فاهم إيه الدرس اللي المفروض تتعلمه منها اعرف وكون متأكد أنها قوتك والقوة دي في حد ذاتها إنجاز كبير في عالم محتاج قوة احتمال وصبر ومعافرة".

وأضافت: "عيش واستمتع على قد ما تقدر بالرحلة والمغامرة والمفاجآت اللي هتقابلك فيها حلوة كانت أو وحشة لأنها الدنيا و لازم تتعاش".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

https://www.instagram.com/reel/DLb2HAJIxKE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

الفنانة هيدي كرم إطلالات جريئة متابعيها مناسبات مختلفة
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