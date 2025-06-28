كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها، مشاهد من احتفالها بعيد ميلادها بصحبة صديقاتها.

ونشرت ميرنا، الصور والفيديوهات التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كان عيد ميلادي هذا حدثًا لم أتوقعه، وكان كل ما أحتاجه، أرواحٌ طيبة، وأجواءٌ لا تُنسى، ومكانٌ أشبه بالحلم.. ممتنةٌ للغاية للذكريات التي صنعناها، وللرفقة الرائعة التي حظيتُ بها، ولكل الحب الذي أحاط بي.. شكرًا للأرواح الجميلة التي احتفلتُ معها".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "العمر كله يا قمر، عيد ميلاد سعيد، إيه الجمال ده كله، أحلى ميرنا، عسولة أوي، حلويات، برنسيسة".

يذكر أن، ميرنا جميل شاركت مؤخرا في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.