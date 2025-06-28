كارولين عزمي على البحر ومنة فضالي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد رزق

نشر الفنان أحمد رزق، صورة له مع نجله حمزة من احتفاله بتخرجه من المدرسة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مليون مبروك يا حبيبي.. عقبال الجامعة، فرحت قلبي يا ميزو".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا امرأة إذا ضايقتي حذائي خلعته.. ومشيت حافية القدمين.. فما بالكم إنّ تجرأ أحدهم عليا".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، إطلالة جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ملك أحمد زاهر

الفنانة ملك أحمد زاهر، نشرت صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 23، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عامٌ آخر في حياتي، لكن هذا العام كان مختلفًا، انكسرتُ، شُفيت، ضحكتُ، بكيت.. فقدتُ أجزاءً مني - لكنني وجدتُ أيضًا أجزاءً جديدة، نجوتُ. ازدهرتُ. واليوم، لا أحتفل بعيد ميلادي فقط.، بل أحتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها، حتى في الأوقات الصعبة، إلى نفسي التي أصبحتُ أكثر رقةً وقوةً وجرأةً.. عامٌ آخر للفتاة التي تشعر بعمق، وتحلم بجنون، وتحب بلا حدود".

أحمد فهيم

نشر الفنان أحمد فهيم، صورة له أمام البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعه بإجازة الصيف.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي بصحبة زوجها الفنان أحمد داود،عبر حسابها على إنستجرام، ويقود كلا منهما دراجة هوائية.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من حفل تخرجها من المدرسة، وعلقت: "كان يوم من أحلى أيام عمري يمكن يكون أحلى لحظة في عمري، كنت مستنية اليوم ده من أول يوم مدرسة لزينة، وبما انكم أهلي وحبايبي لازم أشاركم، زينة كبرت وفرحت قلبي واتخرجت من المدرسة وبقت عروسة في الجامعة خلاص".