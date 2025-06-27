بالصور- سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور

نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جلسة تصوير جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت سيرين بإطلالة أنيقة بفستان أسود ومكياج ناعم أبرز جمالها ورشاقتها التي أشاد بها الجمهور.

وكانت فاجأت سيرين ابنتها تاليا بالاحتفال بعيد ميلادها الـ14، عقب عودتها من المدرسة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عرض العام الماضي، وشاركها البطولة، عدد من النجوم من بينهم قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج، وغيرهم.