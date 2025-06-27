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يارا السكري تنشر جلسة تصوير جديدة وسط الطبيعة والجمهور يغازلها

09:46 م الجمعة 27 يونيو 2025

يارا السكري

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خطفت الفنانة الشابة يارا السكري أنظار جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الطبيعة.
ونشرت يارا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة هادئة، ومميزة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي جاء بينها:" ملكة جمال، جمال طبيعي، أجمل واحدة بلا منازع"، "الأجمل والأحلى"، "يا حلاوتك يا قمر"، "جميلة بكل تفاصيلها".
يذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور

يارا السكري
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