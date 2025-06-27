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بالصور- هنا الزاهد تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

09:31 م الجمعة 27 يونيو 2025
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    الفنانة هنا الزاهد
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نشرت الفنانة هنا الزاهد جلسة تصوير جديدة ضمت مجموعة من الصور داخل غرفتها في أحد الفنادق، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة جريئة، بالفندق، أثناء تحضيرها للظهور باللوك النهائي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها واعتبر أن إطلالتها جريئة، وجاءت التعليقات كالتالي:" جميلة، باربي، حلوة في كل الحالات، ليه لابسة كدة؟، كملي اللوك وبعدين اتصوري، انتي خارجة باللوك دا، كل حاجة عليكي قمر"..

وعبرت النجمات عن إعجابهن بالصور وجاء بينهن غادة عبد الرازق هدى المفتي و جيسيكا حسام.

وتتابع حاليا هنا نجاح فيلمها ريستارت الذي يقوم ببطولته تامر حسني باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، وغيرهم..

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد على إنستجرام هنا الزاهد داخل غرفتها
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