ضحك ولعب وحب.. أحمد داود وعلا رشدي يقضيان الإجازة في إيطاليا

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من عطلتها الصيفية التي تقضيها في إيطاليا، بصحبة زوجها الفنان أحمد داود، وعدد من أصدقائها المقربين.

وجمعت اللقطات التي شاركتها علا مع جمهورها بين الضحك واللعب والحب، على البحر وأثناء قيادة دراجات هوائية، وعلقت "أحلى شركاء على الإطلاق".

علا رشدي شاركت في رمضان 2024 بمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينما قدم الفنان أحمد داود في رمضان 2025 مسلسل الشرنقة تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب، بطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، سارة أبي كنعان.