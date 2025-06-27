"خسيتي إزاي؟".. إليسا تنشر جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

نشرت النجمة اللبنانية إليسا جلسة تصوير جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت إليسا بإطلالة أنيقة، وارتدت فستان مصنوع من "الجينز" وتركت شعرها منسدلا مع مكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.

وعلق الجمهور على رشاقتها التي بدت واضحة بعكس ظهورها الأخير، الذي أثار الجدل بين جمهورها.

وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وجاءت كالتالي:" ملكة الإحساس، النجمة العربية، أجمل امرأة، رشاقة ودلال، كيف خسرت وزنها؟، ملكة جمال الإحساس، صوت وأنوثة، خسيتي ازاي.

وكانت إليسا أثارت مؤخرا حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها بمسرحية "كله مسموح" وتعرضت بعدها للتنمر.