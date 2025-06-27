نيللي كريم تكشف سبب مشاركتها في "هابي بيرث داي"

كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "هابي بيرث داي - Happy Birthday"، مشيرة إلى أن الفكرة لمست قلبها، وأن ارتباطها بالمشروع بدأ من أول سطر في السيناريو، دون الحاجة إلى قراءة تفاصيل أكثر.

قالت نيللي خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المعروض عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "الفكرة نفسها لمست قلبي من أول سطر، مكنتش محتاجة أعرف التفاصيل على قد ما السطر شدني، لما اتبعتلي الاسكريبت سألتهم عن إيه، فالسطر ده كان يكفي إني أقولهم يلا هنصور امتى؟ مفكرتش كتير، لأني كنت حابة المشروع كله".

أضافت: "الفيلم ميزته أن كل شخصية فيه بطل، لو شيلتي شخصية من الأحداث الفيلم هيهتز، وده بيدل على عمق الكتابة".

وعن علاقتها بمخرجي ومؤلفي العمل محمد دياب وسارة جوهر، أوضحت أنها بدأت منذ فيلم "678"، والذي كان أولى تجارب "دياب" الإخراجية، ثم تعاونت معه في "اشتباك"، مضيفة: "محمد دياب وسارة دائماً بيشتغلوا كفريق، وسارة دايمًا كانت الجندي المجهول في كل مشاريعه، ولما قررت سارة تخرج، قلت لها: أنا معاكي".

أضافت: "أوقات مكانش بيبقى عندي تصوير، فكنت بقعد أتفرج على الشغل على المونيتور، أنا بحب الإخراج، وكنت بستمتع وأنا قاعدة، لأني حاسة أن الفيلم ده بتاعي، وكل اللي كان يهمني أن الفيلم ده يطلع للنور والناس تشوفه".

"هابي بيرث داي" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، حنان مطاوع، الطفلة خديجة.