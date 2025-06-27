درة تخضع لجلسة تصوير.. والجمهور: قدوة لكل فتاة تونسية متحررة

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

وظهرت درة في الجلسة بإطلالة صيفية مرتدية فستانا أنيقا، واكتفت في تعليقها على الصور بوضع قلوب بألوان مختلفة.

وعلق عدد كبير من محبي درة على الصورة، ومن بين تعليقاتهم: "قلبي شكد حلوة"، "تبدين رائعة"، "قدوة لكل فتاة تونسية متحررة"، "قمر"، "دايما حلوة"، "حبيبة قلبي الغالية".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.