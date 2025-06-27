9 صور لـ نورهان منصور من أحدث ظهور في نيويورك

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا جديدة أثناء تواجدها بشوارع نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت نورهان بإطلالة صيفية، ولاقت الصور إعجاب جمهورها، ومن بين تعليقاتهم: "منورة"، "قمر قوي".

نورهان شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.