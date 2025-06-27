مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها.. وتعلق: "كبرت وبقت عروسة" (صور)

كتب- مروان الطيب:

احتفلت المطربة مي فاروق، بتخرج ابنتها زينة وسط أجواء عائلية، موجهة رسالة لها.

ونشرت مي، صور من كواليس حفل التخرج، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحرصت على إلتقاط عدد من الصور التذكارية، وكان برفقتها زوجها الفنان محمد العمروسي.

وكتبت مي فاروق: "امبارح كان يوم من أحلى أيام عمري، يمكن يكون أحلي لحظة في عمري، كنت مستنية اليوم ده من أول يوم مدرسة لزينة وبما إنكم أهلي وحبايبي لازم أشاركم".

وأضافت: "زينة كبرت وفرحت قلبي وتخرجت من المدرسة وبقت عروسة في الجامعه خلاص".

وتابعت: "أنا مش عارفة أوصف أوي الشعور بس أنا نجحت أنا اللي نجحت .. كبرت وربيت وفرحت بأكبر وأهم إنجاز".

وأوضحت: "زينة لازم أقولك قدام الدنيا أنا فخورة انك بنتي وحبيبتي، فخورة بنجاحك رغم كل حاجة وأي حاجة ممكن تكون عدت علينا ومتشرفة انك انتي ومالك ولادي يا ربأاشوفك أنجح وأهم وأعلى دايما وأعيش وأشوفك بتحققي كل أحلامك وأفرح أكتر منك".

وأنهت حديثها، قائلة: "بحبك ومبروك يا إنجازي الأهم في الدنيا انتي ومالك ربنا يحفظكم ويخليكم ويفرح قلوب كل الأمهات ويحفظ كل الولاد والبنات يارب، وشكرا يا محمد يا حبيبي من كل قلبي أنت نعم الرجل والسند حقيقي".