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عبد المنعم المرصفي يكشف مفاجأة عن عبلة كامل ورجاء الجداوي وفيفي عبده

04:34 م الجمعة 27 يونيو 2025

الفنان عبدالمنعم المرصفي

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كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان عبدالمنعم المرصفي، عن ذكرياته مع الفنانات عبلة كامل ورجاء الجداوي وفيفي عبده.

وقال المرصفي، ببرنامج بنظرة تانية، إن عبلة كامل نجمة كبيرة وقديرة، وعمل معها في فترتين مختلفتين، موضحا أنها كانت سابقًا تتعامل مع الجميع بمرح، ولكنها مؤخرًا أصبحت منعزلة تماما، ومنطوية على نفسها خلال فترة عملهما بمسلسل "سلسال الدم".

وتابع: "كانت بتيجي الاستوديو تصور وتمشي على طول، ولكن هي فنانة هايلة، وكانت بتبعت تجيب أكل لكل الناس من أصغر شخص لأكبر شخص في اللوكيشن.. وفيفي عبده ورجاء الجداوي كانوا بيعملوا كدة وبيجيبوا أكل للمجاميع في اللوكيشن".

وأضاف متحدثا عن عبلة كامل: "هي مش شخصية اجتماعية، ومش بتحب تدي حد رقم تليفونها وتقعد تتكلم في التليفونات وكدة".

عبلة كامل الفنان عبدالمنعم المرصفي رجاء الجداوي فيفي عبده
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