فنان يكشف مفاجأة: "عادل إمام رفض ساعة ذهب بفصوص ألماظ من خليجي"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عبدالمنعم المرصفي، تفاصيل خاصة عن علاقته بالفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه شخصية مرحة للغاية.

وقال المرصفي، ببرنامج "بنظرة تانية"، إن عادل إمام كان معروف برفضه لقبول الهدايا من الخليجيين، وكان يرفض قبول العزومات منهم.

وتحدث "المرصفي" عن موقف حدث بالفعل خلال تواجده مع عادل إمام في قطر، بأنه تلقى عزومة من تاجر ساعات ذهب شهير، وطلب منه حضور افتتاح محلاته مع فرقته المسرحية، قائلًا: "كان عايز الفرقة تروح تحضر حفل الافتتاح بتاع المحلات، وكانوا هيدونا ساعات ذهب هدية، لكنه رفض تماما".

وتابع: "كان دايما بيرفض النوعية دي من العزومات، كان يشرفك أوي، عادل إمام شيء مشرف الحقيقة".

وعن القيمة المالية للساعة التي رفضها الزعيم، أضاف: "وقتها كانت سنة 1988، وكانت الساعة ذهب بها فصوص ألماظ، وكانت قيمتها في ذلك التوقيت 25 ألف جنيه، وسيحصل أيضًا نجوم العرض على هدية مثله، ولكنه رفض وقال أنا مش هروح وأتصور مقابل فلوس دة مينفعش".