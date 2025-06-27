هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد ملك أحمد زاهر

كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان والمنتج هشام جمال على تهنئة الفنانة ملك أحمد زاهر، شقيقة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر هشام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعه بـ ملك وليلى، من حفل زفافه، معلقا: "عيد ميلاد سعيد ملوكة، سعيد جدا أن هذا العام أصبحنا رسميا عائلة، إن شاء الله السنة دي تكون مليانة حب ونجاح وكل شيء بتحلمي بيه، وأتمنى أن تبقين دائما زي ما أنتي نقية ومشرقة".

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر، شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد رزق، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد زاهر، نشوى مصطفى، سلوى عثمان ومجموعة كبيرة من الفنانين.