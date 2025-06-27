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كارولين عزمي بإطلالة صيفية على البحر.. والجمهور: جمال خارق للطبيعة

03:36 م الجمعة 27 يونيو 2025
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القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت كارولين على شاطئ البحر بإطلالة صيفية، واكتفت في تعليقها بوضع رموز تشير للبحر والطبيعة.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وكان من بين تعليقاتهم: "الخضرة والماء والوجه الحسن"، "جمال خارق للطبيعة"، "قمر"، "مفيش حد في جمالك"، "رائعة".

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل "فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

الفنانة كارولين عزمي إطلالة صيفية البحر أحدث ظهور شاطئ البحر
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