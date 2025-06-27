بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها بشقيقتها "ليلى" خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 23.

ونشرت ملك زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عامٌ آخر في حياتي، لكن هذا العام كان مختلفًا، انكسرتُ، شُفيت، ضحكتُ، بكيت".

وتابعت: "فقدتُ أجزاءً مني - لكنني وجدتُ أيضًا أجزاءً جديدة، نجوتُ. ازدهرتُ. واليوم، لا أحتفل بعيد ميلادي فقط.، بل أحتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها، حتى في الأوقات الصعبة".

وأضافت: "إلى نفسي التي أصبحتُ أكثر رقةً وقوةً وجرأةً.. عامٌ آخر للفتاة التي تشعر بعمق، وتحلم بجنون، وتحب بلا حدود".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.