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"إم بي سي مصر" تحصد جائزة الدراما الاجتماعية عن مسلسل"منتهي الصلاحية" بالمهرجان العربي في تونس

02:44 م الجمعة 27 يونيو 2025

ام بي سي تحصد جائزة بالمهرجان العربي بتونس

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كتب- هاني صابر:

حصدت قناة "إم بي سي مصر" جائزة الدراما الاجتماعية عن مسلسل "منتهي الصلاحية" في مسابقة الدراما التلفزيونية في المهرجان العربي للإذاعةوالتلفزيون الذي أقيم في العاصمة تونس وذلك في حفل ختام المهرجان في دورته ال25

وقد إنعقدت فعاليات المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الـ 25 بمدينة الثقافة بتونس ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية وشارك فيه نُخبه من أبرز المؤسسات الإعلامية والمحطات والمنصات العربية من 20 دولة

يذكر أن، المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه.

قناة ام بي سي مسلسل منتهي الصلاحية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ام بي سي مصر
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