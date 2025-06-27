أسماء أبو اليزيد عن "مملكة الحرير": "حدوتة فانتازية شيقة"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن مسلسلها الجديد "مملكة الحرير" المقرر عرضه يوم 29 يونيو الجاري.

وقالت أبو اليزيد، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "هو حدوتة فانتازية شيقة وشخصية مختلفة وأنا متحمسة لها ويا رب تعجب الناس وأنا بحب التجارب المختلفة لأنها ممتعة ومليانة حاجات انتي بتتخيليها مالهاش مرجع محدد، وأنا بقدم فيه شخصية الأميرة جليلة".

وأضافت: "الحقب الزمنية المختلفة بتشغل خيالي وأنا مش هقدر أعيش التجربة دي غير دلوقتي باللبس والديكور والتفاصيل كأنه عالم خيالي، وأكتر حقبة حبيتها كانت في مسلسل ليالي أوجيني".

مسلسل"مملكة الحرير" يتكون من 10 حلقات فقط، ويمزج بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة، وتدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

يخوض بطولة مسلسل "مملكة الحرير" كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.