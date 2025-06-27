"جريئة".. أحدث ظهور لـ منة فضالي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا امرأة إذا ضايقتي حذائي خلعته.. ومشيت حافية القدمين .. فما بالكم إنّ تجرأت أحدهم عليا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة جمال الكون والأنوثة، جمال ولا في الخيال، حلاوتك، برنسيسة، قمر".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.