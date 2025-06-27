ماذا قالت أسماء أبو اليزيد عن تجربة الغناء؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن تجربتها في الغناء بجانب التمثيل.

وقالت أبو اليزيد، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أنا أصلا بدأت بالتمثيل على مسرح الجامعة الأول، وبعد كده شاركت مع فرقة (بهججة)، فالغناء جه بعد التمثيل".

وأضافت: "أنا بحب الغناء من زمان لكن كنت محتاجة أجرب، وبتبسط لما ألاقي حاجة شبهي وعاوزة أعملها".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد تنتظر عرض مسلسلها الجديد "مملكة الحرير" الذي يتكون من 10 حلقات فقط.

ويمزج مسلسل "مملكة الحرير" بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة، وتدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

يخوض بطولة مسلسل "مملكة الحرير" كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.