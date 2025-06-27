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ريم سامي توجه رسالة لـ ملك زاهر في عيد ميلادها

01:26 م الجمعة 27 يونيو 2025

ريم سامي

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريم سامي، رسالة للفنانة ملك أحمد زاهر تهنئها فيها بعيد ميلادها.

ونشرت ريم، صورة ملك، عبر "ستوري"حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ملوكة".

وتحتفل ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها الـ 23 عاما يوم 1 يوليو، إذ أنها من مواليد عام 2002.

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم سامي

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