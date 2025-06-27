كريم محمود عبدالعزيز يتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، تزامنا مع اقتراب عرض مسلسله الدرامي الجديد "مملكة الحرير" والمقرر له يوم 29 يونيو الجاري على احدى المنصات الرقمية.

عدد حلقات مملكة الحرير

يتكون مسلسل مملكة الحرير من 10 حلقات فقط.

أحداث مسلسل مملكة الحرير

يمزج مسلسل "مملكة الحرير" بين الأكشن والحب وصراعات السلطة والمغامرة، وتدور أحداثها حول شقيقين متباعدين يجدان نفسيهما دون أن يدركا في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما ليجمعهما القدر من جديد، لكن هذه المرة كخصمين يتنافسان على العرش نفسه.

فريق عمل مملكة الحرير

يخوض بطولة مسلسل "مملكة الحرير" كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

بوستر كريم محمود عبدالعزيز بالمسلسل

نشر كريم محمود عبد العزيز، بوستره بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الوريث الشرعي للمملكة".

برومو مسلسل مملكة الحرير

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز في وقت سابق عن البرومو الرسمي لمسلسل"مملكة الحرير" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق عليه: "جه الوقت الجِنّي يُخرُج…علشان أعرفهم أنا حسيت بإيه".