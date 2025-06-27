أول رد من رامي رضوان على شائعات انفصاله عن دنيا سمير غانم

كتب- هاني صابر:

رد الإعلامي رامي رضوان، على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وكتب رامي رضوان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "جمهورنا الحبيب، لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب".

وأضاف: "مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".

يذكر أن، آخر أعمال دنيا سمير غانم مسرحية "مكسرة الدنيا" التي تدور أحداثها في إطار موسيقي/ استعراضي، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري.

والمسرحية بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وإخراج أحمد الجندي.