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الأربعاء.. المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى 30 يونيو

09:00 ص الجمعة 27 يونيو 2025

المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى 30 يونيو

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القاهرة- مصراوي:
في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو بمقره بوسط البلد.

تتضمن الفعاليات ورشة رسم للأطفال تحت عنوان علم مصر وتهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الأطفال من خلال التعبير الفني، إلى جانب ندوة تثقيفية بعنوان بطولات من بلدنا تستهدف فئة الطلائع وتركز على تقديم نماذج من أبطال الوطن الذين سطروا صفحات من المجد في الدفاع عن مصر.

كما يُعرض الفيلم التسجيلي الشهيد من إخراج عاطف شكري وإنتاج المركز القومي للسينما وهو فيلم إنساني يتناول بطولات شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

المركز القومي للسينما يحتفل ذكرى 30 يونيو ورشة رسم للأطفال علم مصر
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