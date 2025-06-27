مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايا دياب

خطفت الفنانة مايا دياب الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي.

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص أثناء تواجدها في المغرب، ونشرت الصورة بإطلالة ساحرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إيساف

شارك الفنان إيساف متابعيه، أحدث ظهور له على طريقة السيلفي، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة هادئة، وعلّقت: "مش محتاجة تعليق".

نورهان شعيب

نشرت الفنانة نورهان شعيب صورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.