الفنانة عبير عادل تكشف عن تبنيها طفلة: هدية ربنا بعتهالي

كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة عبير عادل، عن تبنيها طفلة، لتربيها بين أولادها، مؤكدة أنها تعتبرها هدية من ربنا لها.

وقالت عبير في حوارها مع برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه المذيعة مروة صبري، تعليقا على تبنيها طفلة اسمها رقية رغم ظروفها المادية: "نسيب ماديا على جنب خالص، دي بنتي وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي، تخيلي لما حد يبقى عزيز عليكي يجيبلك هدية، وعندنا بنقول الهدية لا ترد ولا تباع بنحتفظ بيها مهما كانت الظروف، فما بالك إن اللي بعتلك الهدية دي ربنا".

جدير بالذكر أن عبير عادل تحدثت عن قيامها بالعمل كسائقة من خلال أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، قائلة "أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، نزلت اشتغل بيها على تطبيق من تطبيقات التوصيل، ولما بكون رايحة عند أختي مثلًا بقبل رحلات في الطريق وبوصل الناس، أنا ست طبيعية جدًا".

عبير عادل شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية في فترة التسعينيات، والتي حققت نجاحا كبيرا، بينها: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فيلم اغتيال، مسلسل هارون الرشيد.