كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهد عزاء الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم، تواجد عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام والسياسة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لنجله الفنان تامر عبدالمنعم، في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، مساء اليوم الخميس 26 يونيو.

وكان من بين أبرز الحضور: المخرج رامي إمام، لبلبة، محمد رياض، علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الدكتور مصطفى الفقي، الإعلامي محمود سعد، المخرج عادل عوض، زينة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، مادلين طبر، المخرج عادل أديب، هاني رمزي، كريم الحسيني، المايسترو سليم سحاب، دنيا عبدالعزيز، مراد مكرم.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم أعلن عن وفاة والده الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي 24 يونيو.